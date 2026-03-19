Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan Orta Doğu'da Çatışmaların Durdurulması Çağrısı

19.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, bayram döneminde müzakerelere şans tanımak için çatışmanın en az birkaç gün durması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da bayram dönemine girilirken, müzakerelere de şans tanımak için çatışmanın birkaç gün durması çağrısında bulundu.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki insani durumu ele alacaklarını belirten Macron, bölgedeki durumun unutulmaması ve bu konuda seferberliğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanmasını savunacaklarını söyleyerek, çok sayıda Körfez ülkesinin enerji üretim kapasitelerinin bu gece ilk defa saldırıya uğradığını kaydetti.

"Çatışmanın en azından birkaç gün durması gerektiğini düşünüyorum"

Macron, bölgede sağduyudan uzak bir şekilde gerilimin tırmanmakta olduğunun altını çizerek, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü aktardı.

"(Trump) O da gece sivil, gaz, petrol ve su altyapılarına yönelik bombardımanların ve saldırıların son bulması çağrısında bulundu." diyen Macron, söz konusu altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesini, gerilimin hızlıca azalmasını ve müzakere masasına dönülmesini istediklerini dile getirdi."

Macron, "Bölge dini bayram dönemine girerken, zihinlerin yatışması gerektiğini ve müzakerelere şans tanımak için çatışmanın en azından birkaç gün durması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa'nın bölgedeki saldırılara dahil olmadığını savunan Macron, saldırılardan etkilenen bazı bölge ülkelerinin savunulmasında rol aldıklarını kaydetti.

Macron, saldırıların küresel pazarı etkilediğine dikkati çekerek, "Bunu savaşın başından bu yana biliyoruz: Gaz ve petrol fiyatları arttı." dedi.

Enerji üretim kapasitelerinin yıkılması halinde, saldırıların etkisinin daha kalıcı olacağını belirten Macron, İranlılara bu mesajı ilettiklerini, İran ile ABD arasında bu konuda doğrudan görüşmeler olmasını istediklerini söyledi.

Macron, üretim kapasitelerinin muhafaza edilmesi ve petrol, gaz ile gübrelerin yeniden taşınmasını sağlamak için Hürmüz Boğazı deniz taşımacılığının yeniden başlamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

"Daha fazla Avrupa üretimine ihtiyacımız olacak"

AB ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk ortak borçlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirten Macron, AB'nin askeri üretim kapasitesini artırması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, "Biliyoruz ki mevcut bağlamda kendimiz ve Ukraynalılar için daha fazla Avrupa üretimine ihtiyacımız olacak." ifadesini kullandı.

Zirvede ayrıca dijital ortamın düzenlenmesi konusu üzerinde durmak istediğine işaret eden Macron, ülkesinde 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeyi hedefleyen tasarıya atıfta bulunarak, "Fransa'da şu anda çocuklarımızı, 15 yaşından küçük ergenlerimizi korumak için bir reformu tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu.

Macron, bu kapsamda yaşın tespiti konusunda tedbir alma yetkisinin AB Komisyonu'na ait olduğuna işaret ederek, zirvede ayrıca dış müdahalelere ve bilgi manipülasyonuna karşı mücadele edilmesini savunacağını kaydetti.

"Bugün Avrupa'da her seçimde süreci karıştıran müdahaleler var." diyen Macron, seçim kampanyası yürüten Slovenya Başbakanı Robert Golob'ın bu süreçte yalan haberlere ve üçüncü ülkelerden gelen dış müdahalelere maruz kaldığını söyledi."

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor
İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
13:06
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:02:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.