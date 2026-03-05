Macron, Güney Kıbrıs'ta Askeri Varlıkları Görüştü - Son Dakika
Macron, Güney Kıbrıs'ta Askeri Varlıkları Görüştü

05.03.2026 16:22
Macron, İtalya ve Yunanistan liderleriyle GKRY'ye askeri varlık konuşlandırmayı görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İsrail saldırılarına İran'ın misilleme yaptığı Orta Doğu'da gerilim yüksek seyrederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri varlıkların konuşlandırılması konusunda İtalyan ve Yunan liderleriyle görüştü.

Ulusal basının Elysee'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Macron, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Elysee kaynakları, liderlerin "Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e askeri varlıkların konuşlandırılmasını koordine etmek ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için" birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İspanya hükümeti dahil bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e askeri varlık gönderme kararı almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

