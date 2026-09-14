Macron, Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahı istedi - Son Dakika
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Macron, Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahı istedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesini ve akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı azaltmak için Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmaların akaryakıt fiyatlarında artışa yol açtığı Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesini ve Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Paris ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Zeydi'nin "Avrupa turunun ilk ayağı için Fransa'yı tercih ettiğini" vurgulayan Macron, bu ziyaretin, Fransa'nın Orta Doğu'da "bir denge rolü" üstlendiğinin göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Emmanuel Macron, "bölgenin istikrarı için hareket etmenin, Fransız çıkarlarını savunmak" anlamına geleceğini kaydetti.

Bu bağlamda akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı azaltmak için Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini ve bölgesel gerilimin düşürülmesini istediklerini dile getiren Macron, bölgesel müttefiklerle savunma ve güvenlik işbirliğinin de güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahı istedi - Son Dakika

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