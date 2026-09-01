Macron, Leipzig'deki bombalı İHA olayından Rusya'yı sorumlu tuttu ve AB'nin yeni yaptırımlara hazır olduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'da artan hibrit saldırıların karşılıksız kalamayacağını ifade etti.

Macron, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) ilgili yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Almanya, Leipzig'de ağustos ayı başında meydana gelen ciddi olaylardan Rusya'nın sorumlu olduğunu tespit etti. Avrupa'daki hibrit saldırılar artıyor. Bunlar, karşılıksız kalamaz." mesajını paylaşan Macron, Almanya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Macron, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almasını desteklediğini vurgulayarak, Avrupalıların, bu gerilim artışı karşısında birliklerini ve kararlılıklarını muhafaza etmelerini istedi.

Ukrayna'ya yönelik desteğin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Macron, ülkesinin bu konuda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Alman hükümeti, bugün, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.