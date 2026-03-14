Macron, Lübnan-İsrail Görüşmelerine Destek Verdi

14.03.2026 13:53
Macron, Lübnan'ın kaosa sürüklenmemesi için Paris'te görüşmelere ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için tarafları Paris'te ağırlamaya hazır olduklarını belirterek, "Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile dün telefonda görüştüğünü kaydetti.

"Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı." değerlendirmesinde bulunan Macron, Hizbullah'ın gerilimi yükseltmeye son vermesi beklentisini vurguladı."

Macron, "Binlerce insan bombardımanlardan kaçmışken, İsrail, geniş çaplı saldırısından vazgeçmeli ve kitlesel saldırılarına son vermeli." açıklamasında bulunarak, Lübnan iktidarının, İsrail ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu ve bu görüşmelerde Lübnan toplumunun tamamının temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

"Görüşmeleri başlatmak ve ateşkesi sağlamak, kalıcı bir çözüm bulmak ve Lübnan makamlarının Lübnan'ın egemenliğinden yana taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak adına İsrail bu fırsatı değerlendirmeli." ifadesini kullanan Macron, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için tarafları Paris'te ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti."

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Paris, Son Dakika

