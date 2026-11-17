Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Çin'e bağımlı devlet olmak istemediklerini, aksine çok taraflı uluslararası düzeni ve stratejik özerkliği savunduklarını belirtti.

Kamboçya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kuala Lumpur'da Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Forumu'nda konuştu.

Macron, "Tam bir düzensizlik dünyasındayız ve bugün karşı karşıya olduğumuz yönelim ya Çin'in ya da ABD'nin vasalı haline gelmek gibi duruyor. En azından benim tahminim, bu iki büyük gücün hedefinin bu yönde olduğu." ifadelerini kullandı.

"Bizim niyetimiz vasal (devlete) dönüşmek değil." diyen Macron, hedeflerinin çok taraflı uluslararası düzeni savunmak olduğunu belirtti.

Macron, stratejik özerkliklerini güçlendirerek daha bağımsız konuma yükselmek istediklerini vurguladı.

Fransa-Malezya işbirliğini de bu bağımsızlığı güçlendirmenin yolu olarak sunan Macron, özellikle denizaltılar, savaş uçakları ve radar sistemleri gibi savunma alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesini istedi.

Macron, ABD ve İran arasındaki gerilimin, enerjide fosil yakıtlara bağımlılığın olası risklerini gözler önüne serdiğini dile getirerek, Malezya'ya sivil nükleer enerji alanında da ortaklığın güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Savunma konusunda ise Macron, Fransız savunmasının "kendine has özel bir modele sahip olduğunu" kaydederek, "ABD'ye bağımlı değiliz. Kendi kabiliyetlerimiz mevcut." diye konuştu.