Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi sporcularla buluştu - Son Dakika
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Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi sporcularla buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 4 gün kala Olimpiyat Köyü'nü ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Macron, güvenlik güçlerini ve sporcuları ziyaret ederek hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

22.07.2024 15:37
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 4 gün kala Olimpiyat Köyü'nü ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından ülkesinde erken seçim ilan eden Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan iki turlu seçimin ardından, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Macron, müsabakalar boyunca sporcuları ve milli kafileleri ağırlayacak başkent Paris'in en büyük banliyölerinden Saint-Denis'de bulunan Olimpiyat Köyü'nde güvenlik güçlerini, Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi üyeleri ile sporcuları ziyaret etti.

Ziyarette Macron'a, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da eşlik etti.

Olimpiyat Köyü'ndeki polis merkezinde konuşan Macron, "Hazırız ve Olimpiyatlar boyunca da hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Macron, Olimpiyat Oyunları süresince görevli olacak güvenlik güçlerine teşekkür ederek, ülkesinin bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu vurguladı.

Fransız lider, sporcularla olimpiyat halkalarının önünde poz verdi.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, "Olimpiyat Oyunları ülkenin hayatının merkezinde yer alacak ve dünya, bu sayede Fransa'da olacak." diyerek, olimpiyatlar sırasında "siyasi ateşkes" istediğini belirtti.

Fransa, olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor

Fransa, 100 yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve 28 Ağustos-8 Eylül'de de Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatlara, toplamda 206 ülkeyi temsil edecek 10 bin 500 sporcunun katılımı bekleniyor.

Güvenliğin sağlanması için 40 ülkeden yaklaşık 1800 yabancı polis, olimpiyatlar sırasında görevli 35 bin Fransız polisi ve jandarmasıyla işbirliği içinde çalışacak.

26 Temmuz'da açılış töreninin yapılacağı Paris'ten geçen Sen Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündemindeydi. 1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinden kaynaklanan tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasak olduğu nehir, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.

Nehrin yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Eylül 2023'te, Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını duyurmuş ve sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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