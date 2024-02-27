Macron: Ukrayna'ya asker gönderme konusunda fikir birliği yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron: Ukrayna'ya asker gönderme konusunda fikir birliği yok

Macron: Ukrayna\'ya asker gönderme konusunda fikir birliği yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Macron, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için elzem olduğunu vurguladı.

27.02.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda Batılı ülkeler arasında bir fikir birliğinin olmadığını belirterek, "Kesinlikle Fransa'nın bundan yana olmadığını söylemedim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füze tedarik edecek bir koalisyon oluşturulduğunu duyuran Macron, müttefiklere bu mühimmatların üretimini artırma çağrısı yaptı.

Ukrayna savaşının Avrupa'nın geleceğini belirlediğini ve Rusya'nın, "sadece Ukrayna'ya karşı değil" tüm müttefiklere karşı "daha saldırgan" hale geldiğini ileri süren Macron, Avrupalı devletlerin kendi kolektif güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Macron, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin "Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için elzem olduğunu" vurguladı.

"Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtmişti.

Fico, Slovakya'nın ise hiçbir şekilde Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: Ukrayna'ya asker gönderme konusunda fikir birliği yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:44:28. #1.12#
SON DAKİKA: Macron: Ukrayna'ya asker gönderme konusunda fikir birliği yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement