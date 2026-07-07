Macron'un Suriye Ziyaretinde Patlama

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye ziyareti sırasında başkent Şam'da patlama sesleri duyuldu. Fransa merkezli France24'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Macron'un konaklamasının planlandığı otele yakın bir noktada patlayıcı düzenekler infilak etti. Patlamanın ardından bölgede yollar trafiğe kapatılırken geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyareti sırasında Şam'da patlama oldu. Patlamanın nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un olay sırasında güvende olduğu belirtilirken, Fransız heyetinin programında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

SURİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK AVRUPALI LİDER

Macron, ziyareti kapsamında pazartesi akşamı Şam'a ulaştı. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği üyesi ülke lideri olan Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

Macron, Şam'a varışının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Suriye halkına olan bağlılığını ifade etmeye geldim. Egemen, çeşitliliği içinde birleşmiş ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için. Birlikte istikrar ve barışın yeni sayfasını açalım" ifadelerini kullandı.

Fransız liderin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile gerçekleştireceği görüşmelerde ülkedeki güvenlik durumu, azınlıkların korunması, IŞİD'le mücadele, yeniden imar süreci ve Fransız yatırımlarının güvenliği gibi başlıkların ele alınması bekleniyordu.

ŞARA VE MACRON BUGÜN ANKARA'YA GELECEK

Patlamalar, hem Macron'un hem de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesinin beklendiği saatlerde meydana geldi. Macron'un Şam temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya hareket etmesi, Şara'nın ise zirve kapsamında Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suriye'de geçen hafta da Şam'daki bir kafeye düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, son aylarda dini azınlıklara yönelik saldırılar ve kuzeydoğudaki güvenlik gerilimleri devam etmişti.