Macron ve Aliyev'den İHA Saldırısı Görüşmesi

08.03.2026 18:19
Macron, Aliyev ile İran'ın Nahçıvan'a düzenlediği İHA saldırısını ve dayanışmayı görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, İran'ın Azerbaycan'a yönelik hava saldırısı nedeniyle ülkesinin Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini ifade etti.

Macron ayrıca, İran'daki Fransız vatandaşlarının Azerbaycan üzerinden tahliye edilmesi için sağlanan imkanlardan dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev de telefon görüşmesi ve gösterilen dayanışma dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Güney Kafkasya'da barışın güçlendirilmesi ile Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirliğinin geleceğine dair konular ele alındı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

