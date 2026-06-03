Macron ve Magyar'dan Ukrayna'ya Destek - Son Dakika
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Macron ve Magyar'dan Ukrayna'ya Destek

03.06.2026 16:56
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Macaristan Başbakanı Magyar ile Ukrayna'ya destek konusunu görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek konusunu ele aldı.

Macron, Elysee Sarayı'nda Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ı ağırladı. İkili, görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Macron, Magyar'ın Macaristan Başbakanı olarak seçilmesinin, bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) değerlerine bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Magyar'ın Macaristan'da hukukun üstünlüğü ve AB değerlerine saygı duyulmasını sağlamak için yürüttüğü çabalara desteğini yineleyen Macron, bu bağlamda Avrupa Komisyonunun geçen hafta Macaristan'ın şu ana kadar dondurulmuş fonlarının büyük kısmının serbest bırakılmasına ilişkin kararını duyurduğunu hatırlattı.

Macron, bu kararın, Macaristan hükümetinin gerçekleştirdiği reform ve taahhütler sayesinde alındığı değerlendirmesinde bulundu.

Magyar ile "kendi güvenliğini ve savunması için çalışan daha egemen ve demokratik bir Avrupa'nın" inşasını görüşeceklerini vurgulayan Macron, Ukrayna'ya sağlanan desteğin görüşmelerin merkezinde olacağını kaydetti.

Macron, Magyar'ın Paris ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından fırsat olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Magyar da Paris'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Fransa ile stratejik ortaklık anlaşmasının yenilenmesini desteklediğinin altını çizen Magyar, "yapıcı ortaklar" olacakları taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Magyar'dan Ukrayna'ya Destek - Son Dakika

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