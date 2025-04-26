Macron ve Zelenskiy ateşkesi görüştü: Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ateşkes meselesini görüştü.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

"UKRAYNA KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIR"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını aktaran Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi" ifadelerini kullandı.

"BARIŞI GÖSTERME SIRASI PUTİN'DE"

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini kaydederek, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası (Rusya) Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu. Emmanuel Macron, Ukrayna'da hem ateşkesin sağlanması hem de bu ülkede kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.