Madagaskar'da Göçük: 11 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Madagaskar'da Göçük: 11 İşçi Hayatını Kaybetti

03.06.2026 18:26
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Vatomandry'deki yasa dışı altın madenciliği sahasında meydana gelen göçükte 11 işçi yaşamını yitirdi.

Madagaskar'ın doğusundaki Vatomandry ilçesinde altın madenciliği yapılan bir sahada meydana gelen göçükte 11 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vatomandry ilçesine bağlı Niherenana bölgesinde yasa dışı altın madenciliği yapılan sahada göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 11 işçi hayatını kaybetti.

Olayın ardından sahadaki faaliyetler durdurulurken, yetkililer kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Madagaskar'da yüz binlerce kişinin geçimini sağladığı küçük ölçekli altın madenciliği sektöründe, yetersiz güvenlik önlemleri ve kayıt dışı faaliyetler nedeniyle zaman zaman ölümcül maden kazaları yaşanıyor.

Kaynak: AA

Madagaskar, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

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