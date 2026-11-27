İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Sempozyumu" sona erdi.

Bahçelievler'deki Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi'nde dün başlayan sempozyumun ikinci gününde "Bağımlılıkla Mücadelenin Hukuki Çerçevesi: Muhakeme, İnfaz ve Onarıcı Adalet" ile "Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sahada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı paneller düzenlendi.

Panellerin ardından sona eren sempozyuma ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın, bağımlılıkla mücadelenin kamu kurumlarının tek başına, tek bir alanda mücadele edebileceği bir alan olmadığını belirterek, "Madde bağımlılığıyla mücadelede devletin bütün imkanlarıyla, özel alanlarıyla ve STK'larla beraber hareket edilmeyince başarılı olamayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda bağımlılık alanıyla ilgili eğer bir alanın boş bırakılması söz konusu olursa da maalesef bağımlılık alanının burada yeşerdiğini görmekteyiz." dedi.

Aydın, sempozyumda bağımlılık alanında hangi çalışmaların yapıldığını, nelerin yapılabileceğini, nelerin eksik yapıldığını ele aldıklarını anlattı.

Sempozyumun 2 günlük programında madde bağımlılığının hukuki, siyasi ve sosyal boyutlarının tüm yönleriyle tartışıldığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Madde bağımlılığıyla ilgili Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı olarak sadece infazın ya da kamu davasının ertelenmesiyle sorunun çözülebileceğini düşünmüyoruz. Erteleme dosyalarımızla alakalı bireysel ve grup çalışmalarımız başta olmak üzere iyileştirme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu anlamda sempozyum bizim için de yol gösterici olmakta, yeni uygulamalara kapı açmakta. Biz ailelerin özellikle konuyla ilgili olmalarını daha fazla bekliyoruz. İyileşmenin aileden başlayacağını ve aile mefhumunu güçlendirmeden madde bağımlılığıyla da mücadele edemeyeceğimizi değerlendiriyoruz."

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tensipiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aydın, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ve illerdeki koordinasyon merkezleriyle devletin tüm imkanları ile sahada olduklarını ifade etti.