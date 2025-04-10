Maden Göçüğünde Yaralanan İşçilere Acil Şifa

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'daki Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göçüğe ilişkin süreci "yakından takip ettiklerini" bildirdi.

Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkisinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."