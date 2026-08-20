Maden İhracatı ve İthalatı Gündemde

(ANKARA) - Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Türkiye'de çıkarılan stratejik madenlerin ham cevher veya konsantre olarak ihraç edilmesine karşılık yüksek katma değerli ürünlerin ithal edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, madenlerin yurt içinde işlenmesine yönelik izabe ve rafinasyon altyapısını sordu.

Doğan, Türkiye'nin zengin mineral kaynaklarına ve stratejik maden rezervlerine sahip olmasına rağmen çıkarılan cevherlerin önemli bölümünün yurt içinde yüksek katma değerli uç ürünlere dönüştürülemediğini belirtti.

Çinko cevherlerinin konsantre olarak ihraç edildiğine, buna karşılık iç piyasanın külçe çinko ihtiyacının büyük ölçüde ithalatla karşılandığına dikkat çeken Doğan, Türkiye'nin tek çinko izabe tesisi olan ÇİNKUR'un özelleştirme sonrasında üretiminin durmasını da gündeme getirdi.

Kromun ham veya konsantre olarak ihraç edilirken paslanmaz çeliğin yüksek bedellerle ithal edildiğini belirten Doğan, bakır ve nikel gibi kritik metallerde de izabe, rafinasyon ve batarya kimyasalı üretim altyapısının yetersiz olduğunu savundu.

Doğan, Bakan Bayraktar'a Türkiye'de çinko, krom, bakır, nikel ve boksit gibi stratejik madenlerin neden yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülemediğini ve ülkede faal, yarı faal ya da tamamen durmuş durumda kaç maden işleme, izabe ve rafinasyon tesisi bulunduğunu sordu.

Madenlerin ham veya konsantre halde ihraç edilmesinin Türkiye'ye yıllık tahmini katma değer kaybını ve bunun cari açığa etkisini de soran Doğan, cevherin yurt içinde işlenmesini zorunlu kılacak bir mevzuat çalışması bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Doğan ayrıca elektrikli araç bataryaları, savunma sanayii ve ileri teknoloji üretimi için gerekli kritik madenlerin Türkiye'de uç ürüne dönüştürülmesini sağlayacak ulusal bir "Entegre Metalurji ve İzabe Tesisleri Strateji Planı" bulunup bulunmadığını ve varsa yatırım takviminin ne zaman hayata geçirileceğini sordu.