Maden Kazası Şüphelisi 8 Yıl Sonra Yakalandı

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olarak aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö.'yü (49), yaklaşık 8 yıl sonra Silifke'de yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüpheli olarak aranan Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen Y.Ö.'nün, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Silifke ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı. Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.