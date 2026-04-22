Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madenciler Açlık Grevinde, CHP'den Destek

22.04.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bakırlıoğlu, madencilerin grevini destekleyerek TMSF ve bakanlıklara çözüm çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kurtuluş Parkı'nda madencilerin ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemine destek ziyaretinde bulundu. Bakırlıoğlu, Ankaralı vatandaşları işçilere destek olmaya davet ederken TMSF ve bakanlıklara çağrıda bulunarak işçilerin mağduriyetinin bir an önce çözülmesini istedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün 9'uncu gününde Ankara'ya ulaştı. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alındıktan 14 saat sonra serbest bırakılan Doruk Madencilik işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticileri, açlık grevlerinin üçüncü gününde Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam ediyor.

Eylem yapan madencileri ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, işçilerin 9 gündür yolda olduklarını ve gözaltı süreci de yaşadıklarını belirterek, aralarında 80'i aşkın kişinin açlık grevinde bulunduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Emeğinizin karşılığını almak için yapılabilecek her şeyi yapıyorsunuz. Benim şaşırdığım şey şu: Bir ülkede emeğinin karşılığını almak bu kadar zor olmamalı. Neden bu madenciler, neden bu emekçiler alın terlerinin karşılığını almak için yollardalar? Neden gözaltına alınıyorlar? Neden tutuklanıyorlar? Neden şu anda Kurtuluş Parkı'nda yağmurun altında eylem yapmak zorunda kalıyorlar? Ailelerinizle de bir araya geldik. Yarın da 23 Nisan. Yarın aileleriniz buraya gelecek. Çocuklarınızla hasret gidereceksiniz."

Bu memleketin yüzde 99'u Müslüman değil mi arkadaşlar? ve biz her ramazan ayında oruç tutuyoruz. Neden oruç tutuyoruz? Açın halini anlamak için değil mi? Açın halini anlamak için oruç tutuyoruz. ve bugün buradaki madenciler aç, arkadaşlar. Bu madencilerin aileleri aç. Burada insanlar açlık grevinde. Biz her yıl ramazan ayında açın halini anlamak için oruç tutuyorsak, bugün neden vicdanlar sızlamıyor? Neden bugün bu insanların haklarını alması için sorumluluk sahibi olan insanlar bir adım atmıyor?

"Bakanlıklar bir an önce harekete geçsin, TMSF harekete geçsin"

Bugün TMSF sorumludur. Bugün burada insanlar tazminatlarını alamadıysa, bugün bu insanlar kilometrelerce yürümek zorunda kaldıysa TMSF sorumludur. TMSF nerede? Bakın, bu madenciler yağmurun altında açlık grevinde buradalar, omuz omuza, haklarını istiyorlar. TMSF nerede? Enerji Bakanlığı nerede? Neredesin Enerji Bakanlığı? Enerji Bakanlığı tüm bunların sorumlusu olan sarı sendikayla konuşuyor ama buradaki işçilerle konuşmuyor. Neredesin Enerji Bakanlığı? Neredesin Çalışma Bakanlığı? Neredesiniz?

Bu insanlar beş aydır, sekiz aydır maaş alamıyor. Aylarca ücretsiz izne gönderiliyorlar. İnsanların borçları var. Buradaki insanlar icralık, kiralarını ödeyemiyorlar, çocuklarına harçlık veremiyorlar. Neredesiniz? Bu insanlar Ankara'ya niye yürüyor? Burası neresi? Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Tabii ki Ankara'ya yürüyecekler. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.' Burası da bu cumhuriyetin başkenti. Bu insanlar seslerini duyurmak, hak ettiklerini almak için Ankara'ya geldiler. Ankara halkı bu insanlara sahip çıksın. Ankara'daki demokratlar, Ankara'daki vicdanlı insanlar bu mağdur edilmiş insanlara sahip çıksın. Buradaki madencileri yalnız bırakmasın. Ankara buraya sahip çıksın. ve bakanlıklar bir an önce harekete geçsin. TMSF harekete geçsin. Yeter yahu, yeter."

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Madencilik, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:05:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.