Madenciler Günü'nde Hak İhlalleri Vurgusu - Son Dakika
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Madenciler Günü'nde Hak İhlalleri Vurgusu

Dev Maden Sen, maden özelleştirmeleri ve iş cinayetlerine dikkat çekti, adalet talep etti.

04.12.2024 14:48
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(ANKARA) - Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, maden sahalarının özelleştirilmesi ve denetimin yapılmaması nedeniyle maden işçilerinin temel haklarının ve canlarının yok sayıldığı belirtilerek, maden ocaklarında özelleştirme, taşeron ve kayıt dışı çalışmanın egemen çalışma haline geldiği vurgulandı.

Dev Maden Sen, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Madencilerin çalışma koşullarındaki zorluklara ve yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekilen açıklamada, iş cinayetlerinde bile adil yargılama ve vicdanları rahatlatacak mahkeme kararlarına ulaşılamadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Madenler doğada sınırlıdır ve yeniden üretilip çoğaltılabilen bir kaynak değildir. Bundan dolayı madenler tüm halkın ve gelecek kuşakların sahibi olduğu bir kısıtlı servettir. Sahibi; patronlar, şirketler değil kamudur, halktır. Maden sahalarında özelleştirme, rödovans, taşeron çalıştırma ve kayıt dışılık neredeyse egemen çalışma haline getirilmiştir. Maden sahalarında denetimden uzak ocaklarda, galerilerde, aynalarda, şevlerde talan, daha fazla kar hırsı için maden işçilerinin temel hakları ve canları yok sayılıyor. Bu yüzden Soma başta olmak üzere, Ermenek, Kilimli, Elbistan, Küre, Şırnak, Karaman, Mustafakemalpaşa, Şirvan, Kozlu, Bursa ve en son Amasra'da işçi kardeşlerimiz iş cinayetlerinde katledildi.

"İş cinayetleri davalarından çıkan sonuçların ölümlere neden olan işverenler açısından herhangi bir caydırıcılığı yoktur"

Madenlerde yaşanan ölümlü iş cinayetlerinde bile adil yargılama ve insanlarımızın vicdanını rahatlatacak mahkeme kararlarına ulaşamamak da ayrı ve çok ciddi bir kanayan yaradır. İş cinayetlerinin görüldüğü davalardan çıkan sonuçların bu ölümlere neden olan işverenler açısından herhangi bir caydırıcılığı yoktur. Adaletin böyle işlemesi yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaya devam etmektedir. Bu konuda talebimiz; yargılamaların hızlı, cezaların daha fazla caydırıcı olmasıdır.

"Sendikalaşmayla beraber işyerlerinde sağlanacak işçi denetimi, en etkili denetimlerden birisidir"

İşçilerin en temel haklarında olan sendikalaşmayla beraber iş yerlerinde sağlanacak işçi denetimi, en etkili denetimlerden birisidir. Maden işçilerini yerin yüzlerce metre altında ve yer üstünde en ağır koşullarda her türlü tehlike, zorluk ve riske karşı köleliği aratmayan koşullarda karın tokluğuna çalışmaya mahkum etmek asla kabul edilemez. Canları pahasına çalışan maden işçilerinin, geçinebilecek ücret, sosyal hakları ve emeklilik süreleri ve emekli olduklarında alacakları emeklilik ücretleri iyileştirilmesi ancak özgürce sağlayabilecekleri bir sendikalaşma ile sağlanabilir. Alın terlerinin karşılığını almak ve çocuklarının geleceği için mücadele eden tüm maden işçilerini bir kez daha selamlıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Madenciler Günü'nde Hak İhlalleri Vurgusu - Son Dakika

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