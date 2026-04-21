Madenciler Hakları İçin Eylemde

21.04.2026 00:24
Doruk Madencilik işçileri, ücret ve tazminat talepleri için Enerji Bakanlığı önünde eylemde.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA)- Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem polis ablukasında sürüyor. Abluka nedeniyle madenci olan eşini göremeyen Şeyma Coşkun, gözyaşlarını tutamayarak, "Eşlerimizi görmeye geldik. Kaç gündür onları göremiyoruz. Biz hakkımızı aramaya geldik buraya. Kimseden sadaka beklemiyoruz; hakkımız olan parayı almaya geldik" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara'ya ulaştı.

Ümitköy'de sabahlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan işçilere müdahale sırasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakıldı. Bu sırada yürümelerine izin verilen bir grup işçi, yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Madencilen, bakanlık önünde üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Maden İşçileri eylemlerini sürdürürken kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı. Madencilerin etrafı araçlarla kapatıldı. Polis, abluka altında grev yapan maden işçilerinin yanına 21.00'dan sonra basın mensuplarının girişine engel oldu.

Polis ablukası nedeniyle madenci eşleri ile görüşemeyen Şeyma Coşkun ve Nuray Yavuz ablukaya tepki gösterdi.

Ev kirasını ödeyemediğini belirten Şeymaz Yavuz, gözyaşlarını tutamayarak, "Eşlerimizin yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. İşten çıkıp şu an eşlerimizi görmeye geldik. Kaç gündür onları göremiyoruz. Biz hakkımızı aramaya geldik buraya. Kimseden sadaka beklemiyoruz; hakkımız olan parayı almaya geldik" dedi.

"Madenciler haklarını arıyorlar"

Nuray Yavuz ise madencilerin yürüyüşüne polisin müdahalesi esnasında yaşanan arbedeye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Madenciler ittirildi, tekme dağıtıldı. Videolar var, kayıtlar var. Eşi hamile olan var. Bu videoları görüp de rahatsız olanlar var. Bunları yapmaya kimsenin hakkı yok. Madenciler haklarını arıyorlar. Bu zulmü onları yaptıkları bu hakaretleri darbeleri bunu reva gösterenlere yapmaları lazım. Onlar bir suç işlemedi. Haklarını arıyorlar. Aylardır çalışıyorlar. Bizim hayırlı cumamız var. Maşallah holdingin hayırlı cumaları bitmiyor. 'Cuma günü yatıracağız' diye diye rezil kepaze ettiler herkesi."

Kaynak: ANKA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
