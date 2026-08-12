Madencilerin Ankara Eyleminde Polis Ablukası ve Siyasi Destek

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eyleminde, polis ablukası nedeniyle ilk 7 saat basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi. YENİ Parti Milletvekili Tanal, DEM Parti Milletvekili Akça Cupolo ve TİP Genel Başkanı Baş eyleme destek vererek, işçilerin alacaklarının ödenmemesine tepki gösterdi. Erkan Baş, "86 milyonun gözü önünde hırsızlık yapılıyor" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle Ankara'da sürdürdüğü eylem üçüncü gününde devam etti.

Polis ablukası nedeniyle eylemin ilk 7 saatinde basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi. Eylemin 7'nci saatinde ise basın mensupları madencilerin bulunduğu alana alındı.

Basının alana girmesinin ardından madenciler, üstleri çıplak şekilde baretlerini yere vurarak, "Bakan korkma, insan yemeyiz", "Direne direne kazanacağız" ve "Holdingler soyuyor, bakanlık koruyor" sloganları attı.

Bağımsız Maden-İş yetkililerinin bakanlık yetkilileriyle görüşme talebi ise yanıtsız kaldı. Madenciler, açıklamaların ardından bugünkü eylemlerini sonlandırdı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemlerinin üçüncü gününde olduklarını belirterek, Doruk Madencilik işçilerinin kıdem tazminatları ve maaşlarının ödendiğini ancak geriye dönük ücretsiz izin ücretleri ile ihbar tazminatı alacaklarının bulunduğunu söyledi. Elazığ'daki madencilerin ise geriye dönük maaş, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücretsiz izin alacaklarının sürdüğünü ifade etti.

ÇAKIR: BU İŞÇİLERİN SIRTINA BASAMAZSINIZ

Ankara Valisi Yakup Canbolat'a seslenen Çakır, valiliğin eylem yasağı kararına tepki gösterdi. Çakır, şöyle konuştu:

"Vali Bey'e bir daha soruyorum. Gel, bu yasaklamayı sen koydun 15 günlük. Bizi dinlemiyorsan gelip bu işçileri dinle. O yasağı nasıl kaldıracağını biz söylemeyelim sana, sen kendin fikrini tekrar gözden geçirirsin. Çünkü bu işçilerin de senin gibi çocukları var. Bu işçilerin de senin gibi aileleri var ama bu işçiler senin gibi takım elbise giymiyor, makam aracına binmiyor. Bu işçilerin vergileriyle makam aracına biniyorsun, bu işçilerin vergileriyle o koltukta oturuyorsun. İşçi olmadan sendika olmaz, belediye başkanı olmaz, Cumhurbaşkanı olmaz, bakan olmaz, polis de olmaz. Siz bu işçilerin sırtına basamazsınız, bastırmayacağız."

AKSU: YARIN SAAT 11.00'DE BAKANLIĞIN ÖNÜNDEYİZ

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, holding ile kamu kurumları arasında ilişki bulunduğunu öne sürerek, işçilerin eylemlerinin şirketi korumak amacıyla engellendiğini savundu.

Aksu, işçilerin yeni bir hak talep etmediğini, mevcut haklarını almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yeni bir hak istemiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de işçi hareketi, emekçi hareketi son 10 yıldır yeni bir hak peşinde değil, sadece kazanılmış haklarını vaktinde almanın mücadelesini vermeye çalışıyor. Oysa biz bugün yeni haklar istemenin peşinde olmalıydık. Holdingler vergilendirilsin, holdinglerin karları araştırılsın. Bu yönetim holdinglerin karlarını tepeye çıkarttı, halkın yoksulluğunu en dibe indirdi. Yarın saat 11.00'de bakanlığın önündeyiz. Israrlı bir şekilde görüşme talebini sürdüreceğiz."

ERKAN BAŞ: 86 MİLYONUN GÖZÜ ÖNÜNDE HIRSIZLIK YAPILIYOR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da 28 Nisan'da yapılan görüşmeleri hatırlatarak, işçilere verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini söyledi. Baş, şu ifadeleri kullandı:

"28 Nisan günü bu devletin üç tane bakanı, bürokratları, patronun kendisi 'Ödeyeceğim' dedi mi? Şimdi ağustosun ortasına geldik. Hala bu para ödenmedi mi? Yani burada bir hırsızlık yok mu arkadaşlar? Açık, seçik. Böyle hırsızlık mı olur? Hırsızlık kapalı kapı ardında yapılır, gizli yapılır. Yahu 86 milyonun gözü önünde hırsızlık yapılıyor."

Baş, yurttaşlara da çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Toprağımızı çaldı, madenimizi çaldı, denizimizi çaldı, deremizi çaldı, alın terimizi çaldı, maaşımızı çaldı, emekliliğimizi çaldı, kıdemimizi çaldı. Şimdi çoluğumuzun çocuğumuzun ekmeğini de gözümüzün önünde çalıyor. Yurttaşlar, çağrım size. Herkesin gözü önünde hırsızlık yapılıyor. Bizim bu ülkenin alın teriyle yaşayan onurlu insanlarından başka güveneceğimiz hiç kimsemiz yok."

TANAL: YARIN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA ŞİKAYET EDECEĞİM

YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal ise işçilerin hakları ödeninceye kadar eyleme destek vereceğini belirterek Ankara Valiliğinin yasak kararına tepki gösterdi. Tanal şöyle konuştu:

"Devlet yüzünü hukuk devletine dönsün, Anayasa'ya dönsün. Hukuk içerisinde bu arkadaşlarımızın hakları ödeninceye kadar vallahi bu eyleme destek vereceğiz. Yarın da Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edeceğim."

Valiye kararını gözden geçirme çağrısında bulunan Tanal, "Lütfen bu kararınızı bu açıklamalardan sonra gözden geçirerek kaldırın. Aksi takdirde bilerek ve isteyerek suç işliyorsunuz. Hakkınızda Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi uyarınca şikayet edeceğim. Gün gelir, devran döner. Herkes hukuk önünde hesabını vermek zorunda" dedi.

Tanal daha sonra, "Madencinin Enerji Bakanlığı önünde ne işi var?" sloganı attı.

AKÇA: BU İŞÇİNİN HAKKINI KORUMAK DEVLETİN SORUMLULUĞUDUR

DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça da işçilere destek vererek, şöyle konuştu:

"Böyle devlet olur mu? Hukukun üstünlüğünün olmadığı, toplumun bir kısmıyla barışıp diğer kısmına güneş altında işkence yapan devlet olur mu? Bu işçinin hakkını korumak bu devletin sorumluluğudur. Bakanları 24 derecelik klimalı odalarından bu meydana çağırıyorum. Bütün işçilerin direnişini saygıyla selamlıyorum."