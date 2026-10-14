Madrid'de eğitim grevi eyleminde 5 kişi gözaltına alındı, 6 kişi yaralandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler süresiz greve giderken öğrenciler de eylemlere başladı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Madrid'de eğitim sektörüne bağlı sendikaların çağrısıyla, bölgedeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eğitim personeli süresiz greve gitti.

Çalışma saatlerinin iyileştirilmesi, kaliteli eğitim için kaynak aktarılması, sınıflarda öğrenci-öğretmen oranlarının düşürülmesi ve aylık maaşlarında 600 avroya varan zam taleplerini öne çıkararak greve giden öğretmenlere ve eğitim personeline destek veren öğrenciler, başkent sokaklarında geniş katılımlı ve polisin müdahale ettiği eylemler düzenledi.

Complutense Üniversitesi'ndeki eylemde gösterici öğrenciler ile polis arasında gerginlikler yaşandı.

Göstericilere müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldığını açıklarken 2'si polis olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kent merkezinde de gösteriler yapan öğrenciler, bazı ana yolları trafiğe kapattı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin daha geniş kapsamlı eyleminin akşam saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Madrid özerk yönetimine göre eğitim sektöründeki grev, siyasi

Diğer yandan İspanya'da ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) iktidarda olduğu Madrid özerk yönetimi, eğitim sektöründe greve katılımın yüzde 44 olduğunu duyurdu.

Madrid özerk yönetimi hükümeti Eğitim, Bilim ve Üniversiteler Bakanı Mercedes Zarzalejo, 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere atıfta bulunarak grevin "siyasi ve seçim kampanyası" niteliğinde olduğunu savundu.

Zarzalejo, greve rağmen ilkokullarda her 50 öğrenci için bir öğretmen, ortaöğretim kurumlarında her 90 öğrenci için bir öğretmen ve özel eğitim merkezlerinde her 15 öğrenci için bir öğretmen ile kreşlerdeki asgari eğitim hizmetlerinin garanti edildiğini kaydetti.

Madrid'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda görev yapan öğretmen sayısının 95 bini aştığını ve "tarihi bir zirveye" ulaştığını savunan Zarzalejo, öğretmen maaşlarında aylık 350 avroya varan bir artış sağlamak amacıyla sendikalarla görüşmelere başladığını ve bir önceki yıla oranla yüzde 3,9'luk artışla eğitime yılda toplam 7 milyar avroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.

Madrid özerk yönetim hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso da grevin "siyasi" olduğunu ileri sürdü.

Sendikalar, taleplerinin uzun süredir dikkate alınmamasından yakınıyor

Bu arada greve katılımın yüzde 70 seviyesinde olduğunu ileri süren sendikalar tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu grev, öğretmenler arasında birkaç eğitim-öğretim yılından bu yana süregelen bir seferberlik sürecinin zirve noktasını oluşturuyor. Madrid özerk hükümetinin eğitim departmanının müzakereye veya iyileştirmeler yapmaya yanaşmaması, Madrid'deki kamu eğitiminin yetersiz finansmanı ve giderek kötüleşen durumuyla birleşince, Madrid'deki eğitim kadrosu bu grev kararını haziran ayında almak zorunda kaldı."