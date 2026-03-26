Maduro İkinci Duruşmada

26.03.2026 23:13
Nicolas Maduro ve eşi, uyuşturucu davasında mahkemeye çıkarak yasal masraflar için tartıştı.

NEW ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Maduro ve eşi, sabah erken saatlerde New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirildi.

Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışıldı.

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırdı.

Yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtti.

Maduro ve eşi Cilia, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde tekrar Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne geri götürüldü.

Ayrıca duruşma sırasında Maduro destekçileri ile karşıt görüşe sahip göstericiler arasında karşılıklı sloganlar atılırken, yaşanan bir arbede çok büyümeden New York polisi tarafından engellendi.

Kaynak: AA

