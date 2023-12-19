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Maduro, Mısır ve Sırbistan Cumhurbaşkanlarını tebrik etti - Son Dakika
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Maduro, Mısır ve Sırbistan Cumhurbaşkanlarını tebrik etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i seçim başarılarından dolayı tebrik etti. Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Sisi ve Vucic'i kutlayarak işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Maduro, Mısır ve Sırbistan Cumhurbaşkanlarını tebrik etti
19.12.2023 - 07:03,
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i seçim başarılarından dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, Sisi'yi kutlayarak, "Üçüncü kez seçilen Abdulfettah es-Sisi'i tebrik ediyorum. Desteğimiz, saygımız ve işbirliğimiz devam edecektir. Venezuela, 2024'teki bu yeni görev sürenizde halkınız için büyüme, refah ve barış yolunu diliyor. Tebrikler. " ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Vucic'i de sosyal medyadan tebrik eden Maduro, "Parlamento seçimlerindeki zaferlerinden ötürü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ve Sırp İlerleme Partisini (SNS) kutluyorum. Venezuela, sizleri selamlıyor. Her iki halkın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ikili ilişkilerimizi güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Sırbistan, Venezuela, Mısır, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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