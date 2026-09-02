Maduro'nun oğlundan deprem sonrası ilk fotoğraf detayı - Son Dakika
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Maduro'nun oğlundan deprem sonrası ilk fotoğraf detayı

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Nicolas Maduro Guerra, ABD'nin alıkoyduğu babası Maduro'nun ilk fotoğrafının, Venezuela'daki iki büyük depremin ardından 25 Haziran'da çekildiğini; fotoğrafın kendilerine postayla ulaştığını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının ülkesinde 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremden bir gün sonra çekildiğini belirtti.

"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, babası Maduro'nun fotoğrafının çekime sürecine değindi.

"Size bu fotoğrafın bize nasıl ulaştığından biraz bahsedeceğim." diyen Nicolasito, fotoğrafı çeken kişinin Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Maduro'nun moralinin "çok kötü" olduğunu aktardığını belirtti.

Nicolasito, babasının fotoğrafının deprem sonrası çekildiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Bu fotoğraf iki büyük depremden 1 gün sonra (25 Haziran'da) çekildi. Fotoğrafı çeken kişi, kendisinin (Maduro) o sırada televizyon karşısında olduğunu söyledi. 'Çok sarsılmıştı, çok üzgündü, gelişmeleri çok yakından takip ediyordu' dedi. O gün izin verilen telefon haklarıyla babam (Maduro) bizi neredeyse 4-5 kez aradı, durumla çok yakından ilgileniyor, La Guaira'nın nasıl olduğunu ve benzeri şeyleri soruyordu. Fotoğraf çektirecek hiç hali yoktu. Fotoğrafı çeken kişi ısrar ederek, 'Lütfen gelin, bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz' demiş. O an bize söylediğine göre kendisi de (Maduro) 'Pekala, Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir' diye düşünerek fotoğrafı çektirme kararı vermiş."

Maduro'nun fotoğrafının kendisine nasıl ulaştığına ilişkin Nicolasito, şöyle devam etti:

"Gerçekten de fotoğrafın basılı halini, her iki fotoğrafı da basılmış olarak kendisine verdiler. O da bu fotoğrafları 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderdi ve fotoğraflar 25 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir adrese ulaştı. Fotoğrafı aldık. Bana fotoğrafın bir karesini gönderdiler, biz de ailece görebildik. Ardından hafta boyunca bu fotoğrafı halka, kamuoyuna ve dünyaya nasıl, ne şekilde ve hangi mesajla iletmemizin daha doğru olacağına karar vermeye çalıştık. Kendisinden bir mesaj kaleme almasını istemiştik, cuma gecesi (28 Ağustos) aradı ve bu pazar günü (30 Ağustos) fotoğrafla birlikte yayımlanan o mesajı bize dikte ettirdi."

Nicolasito, Nicolas Maduro'nun ve eşi Cilia Flores'in en kısa sürede özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, Tanrı'nın izniyle "güzel haberler" almaya devam edeceklerini umduklarını kaydetti.

Nicolasito, babası Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulduktan sonraki ilk fotoğraflarını 30 Ağustos'ta yayımlamıştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde 6 bin 509 kişi hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Politika, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'nun oğlundan deprem sonrası ilk fotoğraf detayı - Son Dakika

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