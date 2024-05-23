Magazin Yazarı ve TSM Sanatçısı Onur Akay Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Magazin Yazarı ve TSM Sanatçısı Onur Akay Saldırıya Uğradı

Ünlü magazin yazarı ve TSM sanatçısı Onur Akay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir saldırıya maruz kaldı. Akay, aldığı yumruk darbeleri sonucu bilincini kaybetti ve ciddi yaralar aldı. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacak olan Akay, olayın sebebini Kadir Doğulu ile olan husumetlerine bağladı.

23.05.2024 20:20
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Magazin yazarı ve TSM Sanatçısı Onur Akay saldırıya uğradı

Onur Akay:

"Birinci yumruk Kadir Doğulu için dedi"

BALIKESİR - Ünlüler dünyasından duyurduğu kötü haberlerle Felaket Tellalı olarak anılan TSM sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay Balıkesir'in Edremit ilçesinde saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Edremit İlçesi Altınkum Mahallesinde sahilde bir arkadaşının karavanının önünde TSM Sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay yumruklu saldırıya uğradı. Akay aldığı iki yumruk darbesi ile bir süre bilincini yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Onur Akay'ın sağ gözünde ciddi morluklar ve kaşında açılma meydana geldi. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulanacağını ifade eden Akay, saldırı ile ilgili darp raporu alacak.

Yaşanan olayları anlatan Onur Akay bir süreden bu yana husumetli oldukları Kadir Doğulu'ya dikkatleri çekerek "Arkadaşımız karavanda kaldığı için onu oraya bırakmaya gittik. Orada da biraz oturalım, hava alalım dedik. Hava da çok güzeldi. Birden karşı taraftan bir çocuk geldi. Genç bir çocuk. Yumruk attı gözüme. "Birinci yumruk Kadir Doğulu için" dedi. Yanımdakiler de duydu. İkinci yumruk da bir şey için dedi. Ben onu sosyal medyada yazdım" dedi.

Geçtiğimiz yılda bir başkan saldırıya uğradığını ifaden eden Akay " Geçen sene de saldırmışlardı iki kız. Bir dişimi kırmışlardı. Magazinde yer aldı. Onlar da oradan çıktı. Sanırım bunlar da onların yakınları herhalde. Bugün de mahkememiz var" dedi.

Saldırı ile ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Onur Akay "Dart raporu alacağım bugün. Zaten yanıma hemen polis ve ambulans geldi. Ben yere düşmüşüm. Arkadaşlarım aramış. Ambulans, dikiş atmak istediler de ben bir şey yoktur diye düşündüm. Eve gelince bir baktım ki sorma ne haldeyim" dedi.

Sanatçı dostlarının kendisini aradığını ifade eden TSM Sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay "Bülent Ersoy aradı beni. Değerli sanatçımız, Türk sanat müziğinin değerli ismi. "Böyle şeyler olabiliyor çocuğum. Ben böbreğimi kaybettim senin gözün morarmış çok mu" dedi. Belki de haklı" dedi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Magazin Yazarı ve TSM Sanatçısı Onur Akay Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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