Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Görevlilerine İdari İzin - Son Dakika
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Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Görevlilerine İdari İzin

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Görevlilerine İdari İzin

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık kurullarında görevli kamu çalışanları, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

26.03.2024 16:00  Güncelleme: 16:06
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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık kurullarında görevli kamu çalışanları, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin imzaladığı genelgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Genelgede, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin kamu görevlileri arasından belirlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Kaynak: ANKA

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