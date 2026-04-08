Mahama: Afrika'da Bitkisel İlaçlara Bağlılık Yüksek

08.04.2026 00:09
Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika'da nüfusun yarısından fazlasının tedavi amacıyla bitkisel ilaçlara başvurduğunu belirtti.

Mahama, Fransa'nın Lyon kentindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Akademisinin merkezinde düzenlenen Tek Sağlık Zirvesi'nde (One Health Summit) konuştu.

Geleneksel tıbbın, Afrika'nın sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkati çeken Mahama, Afrika'da nüfusun yarısından fazlasının tedavi amacıyla bitkisel ilaçlara başvurduğunu söyledi.

Mahama, Afrika'da doğal ve modern sağlık uygulamalarının uzun süredir iç içe olduğunu vurgulayarak, bitkisel tedavilere olan bağımlılığın kültürel köklere dayandığını ifade etti.

Tek Sağlık yaklaşımının Afrika için teorik bir kavram olmadığını belirten Mahama, "Afrika'da insanlar doğayla uyum içinde yaşamış ve kendilerini onun ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Bugün bile nüfusumuzun yüzde 50'den fazlası tedavi için bitkisel ürünlere güveniyor." dedi.

Mahama, kıta genelinde insan sağlığı, hayvan refahı, bitki örtüsü ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığına işaret ederek, bu yaklaşımın hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve hızlı müdahale açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:52:27. #7.12#
