Mahathir Muhammed: ABD Batı Medeniyetinin Çöküşünü Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Mahathir Muhammed: ABD Batı Medeniyetinin Çöküşünü Tehdit Ediyor

11.07.2025 11:20
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Mahathir Muhammed, ABD'nin Gazze'deki soykırım karşıtlarına tehditler savurduğunu belirtti.

Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan ve 100'üncü yaş gününe özel değerlendirmelerde bulunan eski Başbakan Mahathir Muhammed, "ABD, ( Gazze'deki) soykırımı engellemeye çalışan herkesi harekete geçmekle tehdit ediyor. Bu, Batı medeniyetinin çöküşüdür." dedi.

Malezya'nın Kedah eyaletinde 10 Temmuz 1925'te doğan Mahathir, 100'üncü yaş gününe özel olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, yedi yıllık tıp eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 1964'te Malezya Parlamentosu'na girerek uzun soluklu siyasi kariyerinin ilk adımını attı.???????

Başbakanlık koltuğuna 1981'de oturan ve yaklaşık 22 yıl boyunca görevini kesintisiz yerine getiren Mahathir'in liderliğinde Malezya, İngiltere'den bağımsızlığını yeni kazanan bir ülke olmasına rağmen Güneydoğu Asya'da ekonomik büyüme ve kalkınma açısından tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ABD ne insan haklarını ne de insan hayatını umursuyor"

Mahathir, Batılı ülkelerin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarının devam etmesine tepkisiz kalmasını eleştirerek "Normalde, (Gazze'deki) soykırım gibi bir adaletsizlik gördüğünüzde bunu durdurmak için bir şeyler yapmanız gerekir. Ancak burada bunu durduramıyoruz çünkü soykırımın arkasında büyük bir güç olan ABD var." ifadelerini kullandı.

Batılı liderlerin ahlaki değerlerini yitirdiğini, artık medeni değil "ilkel davranışlar" sergilediğini dile getiren Mahathir, "ABD, (Gazze'deki) soykırımı engellemeye çalışan herkesi harekete geçmekle tehdit ediyor. Bu, Batı medeniyetinin çöküşüdür." dedi.

Eski Başbakan, ABD'nin küresel liderlik konusundaki rolündeki güvenilirliğini yitirdiğini dile getirerek, "Artık biliyoruz ki ABD ne insan haklarını ne de insan hayatını umursuyor. Dünyaya örnek olacak bir ülke değil." yorumunu yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mahathir, "Ne yazık ki İİT işlevini yerine getiremiyor çünkü İİT uzlaşıya dayanıyor. Bir şey yapılabilmesi için herkesin hemfikir olması gerekir. Bir ülke bile aynı fikirde değilse, o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla, İİT hiçbir şey yapamadı çünkü ne yapılacağı konusunda her zaman bazı anlaşmazlıklar olacak, İsrail söz konusu olduğunda bile." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi zenginleştirmeyi başarabildik"

Malezya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkesinin gelişmesi için çeşitli çalışmalarda bulunan Mahathir, "Bağımsız olduktan sonra bazı fikirlerim vardı. Bu fikirleri uyguladım ve çok şükür bazı sonuçlar elde ettim. Ülkemizi zenginleştirmeyi başarabildik." dedi.

Başbakan olmayı hiç beklemediğini belirten Mahathir, "Doğru zamanda oradaydım. Bir lider bulmaya ihtiyaç vardı ve ben seçildim." diye konuştu.

Malezya'nın hedeflerine ulaşabilmesi için ekonominin "iyi yönetilmesi" ve ülkenin "siyasi açıdan istikrarlı" olması gerektiğini vurgulayan Mahathir, vatandaşların "ülkeyi başarıya ulaştırmak için gerekli şeyleri yapmak üzere" eğitilmesi gerektiğini aktardı.

Eski Başbakan Mahatir, liderlerin "ülkedeki farklı etnik kökenlerle ilgilenmek ve onların ihtiyaçlarını anlamak zorunda olduklarını" vurguladı.

Çok partili sisteme karşı eleştiride bulunan Mahathir, "Demokraside sadece iki parti olmalıdır. İki parti birbiriyle yarıştığında, biri ya da diğeri kazanabilir, o zaman güçlü bir hükümete sahip olabilirsiniz." yorumunda bulundu.

Mahathir, "Ancak herkes lider olmak istediği ve insanlar küçük gruplara bölündüğü için hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamıyorlar. Dolayısıyla pek çok durumda demokrasi başarısız olmuştur." dedi.

Uzun yaşam için tavsiyeler

Dün itibariyle 100'üncü yaşına basan Mahathir'e uzun yaşamın sırrı sorulduğunda, "Gerçekten bilmiyorum. Eğer ölümcül hastalıklardan muzdarip olmayacak kadar şanslıysanız, uzun bir süre boyunca yaşayabiliyorsunuz sanırım." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan, okuma, yazma, konuşma, münazara gibi etkinliklerle zihin egzersizi yaptığını belirterek, "İyi şekilde çalışmaya devam edebilmek için bedeninizi ve zihninizi zinde tutmanız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Tembelliğe karşı tavsiyelerde bulunan Mahathir, "Eğer gözlemciyseniz, birçok şey görürsünüz, birçok deneyim elde edersiniz ve gördüklerinizden, deneyimlerinizden bir şeyler öğrenirsiniz." diye konuştu.

Mahathir, edinilen bu deneyimlerin daha sonra karşılaşılan problemlerin çözümüne da katkı sağladığını vurguladı.

Hayat yolculuğunda ona eşlik eden 98 yaşındaki eşi Siti Hasmah'nın desteğinin önemine dikkati çeken Mahathir, "Eşim her zaman benim yanımda oldu. O sadece bir eş değil, aynı zamanda bir yoldaş, bir arkadaş. O benim aktivitelerimi destekler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Malezya, Kültür, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahathir Muhammed: ABD Batı Medeniyetinin Çöküşünü Tehdit Ediyor - Son Dakika

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