- Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu
ŞAM - Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki konutunun altında tünel ağı bulundu.
Muhalifler, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın başkent Şam'daki konutuna girdi. Mahir Esad'ın konutunun altında tünel ağı bulundu. Muhalifler, ayrıca konutta Mahir Esad ve eşine ait çok sayıda belge ve eşya ele geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Mahir Esad'ın Evinde Tünel Ağı Bulundu - Son Dakika
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