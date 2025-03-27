Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, akşam saatlerinde ANKA'ya bir açıklama yaptı. Erdem, yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilen ve dil altı hapıyla müdahale edilen Polat'ın öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Erdem, Polat'ın kontrolden sonra yeniden cezaevine götürüldüğünü öğrendiklerini belirten Erdem, "Yarın yeniden tam teşekküllü bir hastaneye sevkini bekliyoruz" dedi.

Erkam Erdem, öğle saatlerinde Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanan müvekkili Mahir Polat'la ilgili, "Yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştık. Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve akut durumu toparladığını öğrendik. Yarın yeniden hastaneyle alakalı durum olur mu bilmiyoruz onu takip ediyoruz. Şu an yeniden koğuşuna alındığını duyduk" demişti.

Erkam Erdem, akşam saatlerinde ANKA'ya bir açıklama yaptı. Polat'ın öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Erdem, "Kontrollerden sonra yeniden cezaevine getirmişler. Biz tam teşekküllü bir hastanede heyete çıkarılması için savcılıktan talepte bulunduk. Yarın yeniden tam teşekküllü bir hastaneye sevkini bekliyoruz." diye konuştu.