Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yüksek tansiyon nedeniyle Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi. Avukatı, Polat'ın hastanede kontrol edildiğini ve yeniden cezaevine döndüğünü söyledi. Yarın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi bekleniyor.

27.03.2025 17:23  Güncelleme: 20:20
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Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, akşam saatlerinde ANKA'ya bir açıklama yaptı. Erdem, yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilen ve dil altı hapıyla müdahale edilen Polat'ın öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Erdem, Polat'ın kontrolden sonra yeniden cezaevine götürüldüğünü öğrendiklerini belirten Erdem, "Yarın yeniden tam teşekküllü bir hastaneye sevkini bekliyoruz" dedi.

Erkam Erdem, öğle saatlerinde Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanan müvekkili Mahir Polat'la ilgili, "Yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştık. Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve akut durumu toparladığını öğrendik. Yarın yeniden hastaneyle alakalı durum olur mu bilmiyoruz onu takip ediyoruz. Şu an yeniden koğuşuna alındığını duyduk" demişti.

Erkam Erdem, akşam saatlerinde ANKA'ya bir açıklama yaptı. Polat'ın öğle saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Erdem, "Kontrollerden sonra yeniden cezaevine getirmişler. Biz tam teşekküllü bir hastanede heyete çıkarılması için savcılıktan talepte bulunduk. Yarın yeniden tam teşekküllü bir hastaneye sevkini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama - Son Dakika

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