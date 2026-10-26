Mahir Ünal, Bilecik Valisi Sözer\'i ziyaret etti, Gölpazarı Belediye Başkanı katıldı

Mahir Ünal, Bilecik Valisi Sözer'i ziyaret etti, Gölpazarı Belediye Başkanı katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ve heyeti, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti. Görüşmede Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da yer aldı; ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.
Bilecik Valiliğinin ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ziyarette Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım da yer aldı.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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