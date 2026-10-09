Mahir Ünal\'ın kayınpederi Hasan Özdin, Nazilli\'de son yolculuğuna uğurlandı

Mahir Ünal'ın kayınpederi Hasan Özdin, Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'ın kayınpederi Hasan Özdin, 75 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazilliler Derneği Başkanı Özdin'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal'ın vefat eden kayınpederi Hasan Özdin'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Nazilliler Derneği Başkanı Hasan Özdin'in cenazesi yakınları tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.
Nazilli Koca Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdin'in cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Ünal'ın yanı sıra Özdin'in yakınları ile Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?