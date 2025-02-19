Mahkeme, Atatürk Fotoğrafı Tartışmasındaki İhraç Kararını İptal Etti - Son Dakika
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Mahkeme, Atatürk Fotoğrafı Tartışmasındaki İhraç Kararını İptal Etti

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı tartışması nedeniyle teğmen S.Ç.'nin ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme, davranışın askeri itibar açısından yeterli bir disiplinsizlik oluşturmadığını belirtti.

19.02.2025 22:47
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ERZURUM 1'inci İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda yaşanan 'Atatürk' fotoğrafı tartışması nedeniyle teğmen S.Ç. hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği 'ihraç' kararını oy birliği ile iptal etti.

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında, 10 Kasım 2023'te yapılan Atatürk'ü Anma Töreni'nde, iddiaya göre, 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmen ile buna tepki gösterdikleri, hakaret ettikleri öne sürülen bazı teğmenler hakkında soruşturma açıldı. Törende bir teğmenin, yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışma sonucunda, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ve ona destek veren 2 teğmen ile onlara tepki gösterip karşı çıkan 4 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18 Ocak 2024'te verdiği kararla ihraç edildi. Bu teğmenlerden biri olan S.Ç.'nin ihracına, yaşanan tartışmaların ardından Piyade Okulu Birinci Bölük WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım gerekçe gösterildi.

İHRAÇ KARARI OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun S.Ç. hakkındaki ihraç kararını alınan oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme gerekçesinde, 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğinden söz edilebilmesi için söz konusu davranışın, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği ifade edildi.

Mahkeme, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 14 Şubat 2025 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:

"İşlem tesis edilmiş ise de askerlik mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmadığı açık olan söz konusu paylaşımların, paylaşım yapılan WhatsApp grubunun aralarında belirli bir arkadaşlık ve güven ilişkisi bulunan devre arkadaşlarından oluşan bir grupta yazıldığı, amirlerinin herhangi birinin o grupta olmadığı, grup paylaşımlarının sadece üyelerine açık olup kamunun erişimine kapalı olduğu görülmektedir. Bu durumda, anılan yazışmaların siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu paylaşımların devamında ya da öncesinde davacının amirlerine karşı disiplinsizlik işlediğine ilişkin herhangi bir disiplin suçu ya da soruşturmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır."

Yazışmalarda davacı tarafından siyasi içerikli herhangi bir yorum ve ifadeye yer verilmediği belirtilerek, anılan fiille uygulanan ceza arasında ölçülülük bulunmadığı kaydedilen gerekçede, "Disiplin hukukunda yer alan 'tipiklik' şartının somut olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır. Diğer yandan, davalı idarece, askeri hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak söz konusu disiplin soruşturması kapsamında davacının fiiline uyan başka bir disiplin cezasının verilebileceği de açıktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mahkeme, Atatürk Fotoğrafı Tartışmasındaki İhraç Kararını İptal Etti - Son Dakika

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