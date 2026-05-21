CHP'nin 38. Olağan Kurultayı İçin "Mutlak Butlan" Kararı

21.05.2026 17:54  Güncelleme: 19:11
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakat olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Mahkeme, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayları da iptal ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Özgür Özel ve yeni yönetim ise tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal ve Yılmaz Özkanat'ın istinaf başvurularını kabul ederek, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24 Ekim 2025 tarihli kararını kaldırdı. Yerel mahkeme, CHP'nin sonraki süreçte olağanüstü kurultaylarını gerçekleştirmiş olmasını gerekçe göstererek davanın "konusuz kaldığına" karar vermişti. Bölge Adliye Mahkemesi ise bu değerlendirmeyi hukuka uygun bulmadı.

"38. KURULTAY MUTLAK BUTLANLA MALUL"

Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul'daki hukuk-ceza dosyalarında yer alan deliller, ifade tutanakları ve resmi belgeleri birlikte değerlendirdi. Kararda, hem 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı'nın hem de 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nin "kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul olduğu" belirtildi.

Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın yapıldığı tarihten itibaren iptaline, kurultayın iptal edilmiş sayılması nedeniyle bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da iptaline karar verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM İÇİN "GÖREVLERİNE DEVAM" KARARI

Kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay öncesi genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine "aynen devam etmelerine" hükmedildi. Aynı şekilde, CHP İstanbul İl Kongresi'nin de iptali nedeniyle kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİ İÇİN TEDBİR KARARI

Mahkeme, ihtiyati tedbir taleplerini de kabul etti. Buna göre, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine/göreve iadelerine hükmetti. Tedbir kararının uygulanması için kararın Yüksek Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ve Ankara Valiliği'ne gönderilmesine karar verildi.

LÜTFÜ SAVAŞ VE YILMAZ ÖZKANAT YÖNÜNDEN RED: "AKTİF HUSUMET VAR"

Öte yandan mahkeme, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Yılmaz Özkanat yönünden aktif husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, bu iki isim yönünden yerel mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

