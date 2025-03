Mahmut Arıkan'dan Suriye Açıklaması

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suriye'de Alevi sivilleri hedef alan çatışmalarla ilgili, "Çatışma süreci değil çalışma süreci teşvik edilmeli, bütün toplum kesimlerinin temsil imkanı bulduğu demokratik bir Suriye için çalışmalar bir an evvel hızlandırılmalıdır. Türkiye buna öncülük etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı aktif rol almalıdır" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'de Alevi sivillerin hedef alındığı çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. "Suriye'de yaşanan son gelişmeler sadece Suriye'nin değil bölgenin geleceği açısından endişelerimizi arttırmaktadır" diyen Arıkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biz Saadet Partisi olarak en başından beri Suriye'nin üniter yapısının korunması ve ülke içinde bir an evvel istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptık. Çünkü her türlü kaos ve çatışma ortamı Suriye halkının değil başta İsrail olmak üzere Suriye üzerinden yeni işgal planları yapanların ekmeğine yağ sürer. Buna fırsat verilmemeli bir an evvel bu çatışmalar sona erdirilmelidir. Bir an evvel Suriye'nin bütünlüğünü, istikrar ve güvenliğini önceleyen bir müzakere süreci başlatılmalıdır. Çatışma süreci değil çalışma süreci teşvik edilmeli, bütün toplum kesimlerinin temsil imkanı bulduğu demokratik bir Suriye için çalışmalar bir an evvel hızlandırılmalıdır. Türkiye buna öncülük etmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) aktif rol almalıdır. Aksi takdirde barış ve istikrar umutları sadece Suriye için değil bütün bölge için yeni bir hayal kırıklığına dönüşecektir."