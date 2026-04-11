Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan eşek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Amik Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda bir eşeğin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uzun süredir kayalıkta mahsur kaldığını tespit ettiği eşeği kurtardı.
Eşek, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Eşek Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?