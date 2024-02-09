Mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi kurtarıldı
MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hasköy-Mutki karayolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde kar ve tipi etkisiyle yolda kalan araçlar için alarm verildi. Olay yerine yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda araçları kurtardı. Ekip Şefi İdris Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde 6 araçta mahsur kalan 22 kişiyi kurtardıklarını ve yolla devam etmelerini sağladıklarını belirtti.
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