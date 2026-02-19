Mahsur Kalan Araç DSİ Ekipleriyle Kurtarıldı - Son Dakika
Mahsur Kalan Araç DSİ Ekipleriyle Kurtarıldı

Mahsur Kalan Araç DSİ Ekipleriyle Kurtarıldı
19.02.2026 13:32
Balıkesir Gömeç'te dere yatağında mahsur kalan araç, DSİ ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dere yatağında mahsur kalan araç, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen dere yatağında bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle müdahale eden ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana çekti.

Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalarda dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

