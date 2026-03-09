Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde suyun akış yönü dışındaki bölgede mahsur kalan balıklar kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilısu Baraj Gölü'nün kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde, su seviyesinin düşmesi sonucu suyun akış yönü dışında kalan bölgede bazı balıkların mahsur kaldığı yönünde Ahmetli Jandarma Karakol Komutanlığına ihbarda bulunulması üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan DSİ ekiplerince kepçe yardımıyla su yolu açıldı.

Çalışma neticesinde su akışı yeniden sağlanarak balıkların nehir istikametine geçişi sağlandı.