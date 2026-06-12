MAKAO, 12 Haziran (Xinhua) -- 17. Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu'nun açılış töreni, perşembe günü Çin'in güneyindeki Makao Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Bu yıl "Yeşil Dijital Altyapı Bağlantısını Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen fuar, altyapı sektöründeki yeşil ve dijital-akıllı teknolojilerin güncel uygulama örneklerine odaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › Makao'da Altyapı Yatırım Forumu Başladı - Son Dakika
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