Makas Atan Kamyonet Şoförlerine Ceza - Son Dakika
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Makas Atan Kamyonet Şoförlerine Ceza

Makas Atan Kamyonet Şoförlerine Ceza
16.07.2026 16:44
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İki kamyonet şoförüne D-100 Karayolu'nda makas atmaları nedeniyle toplam 277 bin lira ceza kesildi.

AVCILAR D-100 Karayolunda makas atarak ilerleyen iki kamyonet şoförüne toplam 277 bin 662 lira ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, diğerinin ehliyeti olmadığı tespit edildi. İki kamyonetin hızla şerit değiştirip, trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve savrulmaktan son anda kurtulduğu anlar aynı yönde ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye' çalışmaları kapsamında Avcılar D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen kamyonet şoförlerinin görüntülerinin sanal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlattı. Trafik akışını tehlikeye sokan ve hızla şerit değiştirerek savrulmaktan son anda kurtulan iki şüphelinin U.A. ve N.C. olduğu belirlendi.

MAKAS ATIP YARIŞTILAR

Diğer yandan iki kamyonetin dörtlülerini yakıp trafikte makas atarak ilerlediği anlar kaydedildi. Hızla şerit değiştiren ve birbirleriyle yarışan kamyonet şoförlerinin diğer sürücüleri ve trafk güvenliğini tehlikeye attığı anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla şerit değiştiren kamyonetlerden birinin savrulmaktan son anda kurtulduğu anlar da görülüyor.

277 BİN 662 LİRA PARA CEZASI

Polis ekipleri tarafından yakalanan iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan 'Makas atmak', 'Yakın takip', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak', 'Muayenesi yapılmamış araç kullanmak', 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanılmasına izin vermek' suçlarını düzenleyen maddelerinden ceza kesildi. İki sürücüye toplam 277 bin 662 lira para cezası uygulanırken, iki araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. İki sürücü polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makas Atan Kamyonet Şoförlerine Ceza - Son Dakika

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