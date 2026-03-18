Makas Atan Sürücüye 96 Bin Lira Ceza

18.03.2026 13:23
İstanbul'da tehlikeli sürüş nedeniyle bir sürücüye 96 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Üsküdar'da makas atarken bir araca çarpıp kaçan sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, 9 Mart'ta Altunizade Kavşağı'nda bir sürücünün art arda tehlikeli şerit değiştirerek bir araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen E.D.T. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

13:38
Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
13:29
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:22
Netanyahu’nun suikast listesi Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
