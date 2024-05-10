MAKÜ'de Yapay Zeka Destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi Açıldı - Son Dakika
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MAKÜ'de Yapay Zeka Destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi Açıldı

MAKÜ\'de Yapay Zeka Destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi Açıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi, ziyaretçilere açıldı. Müzede, Mehmet Akif Ersoy'un yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan 3 boyutlu görseliyle sohbet etme imkanı bulunuyor. Ayrıca müzede, Ersoy ve ailesine ait özel fotoğraflar, kitaplar ve şiirler sergileniyor. Müzenin oluşumunda yer alan öğrenciler, Ersoy'un gerçekçi yüz hatlarını elde etmek için balmumu heykel ve 3D yazılımlar kullanmışlardır.

10.05.2024 20:47
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenciler tarafından oluşturulan yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi ziyarete açıldı.

Üniversitenin rektörlük binasında açılan müzeyi ziyaret edenler, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan 3 boyutlu görseliyle sohbet etme imkanı buluyor, merak ettikleri soruları sorabiliyor.

Ersoy ve ailesine ait özel fotoğrafların yer aldığı müzede, Ersoy'un kitapları ve şiirleri de sergileniyor. Bunun yanında müzeye gelenler, İstiklal Marşı'nın farklı bestelerini dinleyebiliyor.

Müzeyi öğrencilerle hayata geçiren MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kara, gazetecilere, şair Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi şahsiyetini ziyaretçilere aktarmak için bir alan oluşturduklarını söyledi.

Müzenin bir kısmında Akif'in hayat hikayesinin ve ailesinin yer aldığını belirten Kara, "Torununa yazdığı bir şiirine de yer verdik. İstiklal Marşı'na ve Safahat eserine ait bölümler var." dedi.

Akif'in yapay zeka destekli sanat karakterini oluşturduklarına değinen Kara, şöyle konuştu:

"İnsanların merak ettiklerini direkt Mehmet Akif'in ağzından duymalarını istedik. Ziyaretçilerle karşılıklı soru cevap şeklinde konuşabilen, hatta öğrenerek sürekli kendini güncelleyen bir karakter oldu. Akif'in bir ses kaydına sahip değiliz bu yüzden karakteri modellerken hayal gücümüzle ses tasarımını yaptık. Karakterin altındaki klavyedeki bir tuşa basarak kendisiyle iletişim kurabiliyorsunuz. Sizi dinliyor, daha sonra sorduğunuz soruların cevaplarını birkaç saniyede kafasında kurguluyor ve her seferinde size farklı kelimelerle doğaçlama cevap veriyor. Güncel ve tarihi konulara dair fikirlerini, Safahat'ı, İstiklal Marşı'nı ve diğer şiirlerini yazarken hissettiği duygularını çok açık sözlülükle ifade ediyor. Politik konulara dair genel geçer cevaplar veriyor."

Müzenin oluşumunda yer alan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Furkan Köroğlu da Ersoy'un gerçekçi yüz hatlarını elde etmek için özenle çalıştıklarını aktardı.

Köroğlu, Ersoy'un yüz hatlarını oluşturmak için üniversitedeki balmumu heykelinden faydalandığını dile getirerek, "Bu heykeli fotogrametri tekniğiyle üç boyutlu ortama aktardık. Bu sayede kendisinin gerçeğe en yakın olan yüz hatlarını elde ettik." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Yusuf Akkuş da 3D yazılımları kullanarak Mehmet Akif Ersoy'un saç, sakal, bıyık ve kıyafetlerini oluşturduğunu anlattı.

Bir diğer öğrenci Muhammet Salih Kara ise üniversitenin Mehmet Akif'i Araştırma Kurumu'nda yer alan verilerden faydalandıklarını belirterek, "Bu verilerle yapay zeka modelimizi eğittik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MAKÜ'de Yapay Zeka Destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MAKÜ'de Yapay Zeka Destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi Açıldı - Son Dakika
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