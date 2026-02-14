MAKÜ’den Şap Hastalığına Bitkisel Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MAKÜ’den Şap Hastalığına Bitkisel Çözüm

MAKÜ’den Şap Hastalığına Bitkisel Çözüm
14.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'daki MAKÜ, şap hastalığı nedeniyle beslenemeyen hayvanlar için bitkisel ağız spreyi geliştirdi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), şap hastalığına bağlı ağız içi yaralar nedeniyle beslenemeyen hayvanların iyileşme sürecini hızlandıran bitkisel ağız spreyi geliştirildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Veteriner Fakültesinde geliştirilen bitkisel içerikli ağız spreyi, şap hastalığının hayvanlarda yol açtığı beslenme sorununu çözüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, son dönemde şap hastalığının ülke genelinde ve bölgesel ölçekte hayvancılığın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurguladı. Hastalık nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını ve çok sayıda hayvan ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Dalgar, bu süreçte üniversite bünyesindeki akademisyenlerin hızla harekete geçerek sahaya yönelik bir çözüm geliştirdiğini belirtti. Üretilen spreyin deneme süreçlerinin tamamlandığını ve ağız spreyi formunda uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Dalgar, geliştirilen ürünün bu yaraların kısa sürede iyileşmesine katkı sağladığını, hayvanların yeniden beslenmeye başlamasıyla birlikte tedavi sürecinin hızlandığını kaydetti.

'HAYVANLAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TOPARLANIYOR'

MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale de solunum yoluyla hızla yayılan şap hastalığının, hayvanlarda ağız içi yaralara neden olduğunu ve yem tüketimini durdurduğunu ifade etti. Bu durumun süt ve et veriminde ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Kale, geliştirdikleri süspansiyonun, yem yemeyen hayvanların kısa sürede yeniden beslenmesini sağladığını ve böylece hayvanların birkaç gün içinde toparlandığını belirtti. Kimyasal ilaç ve aşı içermeyen, ağız ve deri bakım ürünü niteliğindeki bu çalışmanın, hayvancılık sektöründe verimliliğin korunmasına katkı sunduğunu işaret eden Kale, ürünün yaygın kullanımının hem üreticiyi destekleyeceğini hem de ülke hayvancılığına fayda sağlayacağını ifade etti.

Saha deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan çiftlik sahibi İbrahim Kargalı da ürünün uygulandığı hayvanların kısa süre içinde yeniden geviş getirmeye ve yemeye başladığını belirtti. Bunun süt verimi ve karkas randımanında toparlanma sağladığını söyleyen Kargalı, beslenmenin yeniden başlamasının ekonomik kayıpların azaltılmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKÜ’den Şap Hastalığına Bitkisel Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 13:45:27. #7.11#
SON DAKİKA: MAKÜ’den Şap Hastalığına Bitkisel Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.