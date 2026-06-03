MAKÜ ve OYDER'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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MAKÜ ve OYDER'den İşbirliği Protokolü

03.06.2026 16:45
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MAKÜ ile OYDER arasında eğitim ve istihdamı kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) arasında eğitim, staj ve istihdam süreçlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 600 yetkili satıcıyı ve 1250 plazayı temsil eden OYDER ile uygulamalı eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen MAKÜ, eğitimden istihdama uzanan bir işbirliği modelini hayata geçiriyor.

Uygulamalı eğitim, staj, mikro yeterlilik programları ve kariyer fırsatlarını aynı çatı altında buluşturan işbirliğiyle, öğrencilerin eğitimleri sırasında sektörle buluşması, işletmelerin de nitelikli iş gücüne doğrudan ulaşması amaçlanıyor.

Pilot uygulama olarak başlayacak program kapsamında öğrencilerin staj, mezunların ise istihdam süreçlerine dahil edilmesi planlanırken, modelin gelecek yıllarda kapsamının genişletilerek daha fazla gence ulaştırılması hedefleniyor.

"Deneyimli mezun yetiştiren bir üniversiteyiz"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, açıklamada, üniversitelerin öğrencileri iş hayatına hazırlayan güçlü merkezler olması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin eğitimleri sırasında gerçek iş deneyimi kazanmalarını ve mezuniyet sonrasında istihdama güçlü bir şekilde katılmalarını önemsediklerini vurgulayan Dalgar, "Biz deneyimli mezun yetiştiren bir üniversiteyiz. Uygulamalı eğitim modelinde Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden biriyiz. OYDER ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği de öğrenciyi sektör ile birlikte yetiştirme yaklaşımımızın bir örneğidir." ifadesini kullandı.

OYDER Başkanı Ömer Koyuncu da otomotiv sektörünün sürdürülebilir büyümesinde nitelikli insan kaynağının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekleri öğrencilik döneminden itibaren desteklemek ve gençleri kariyer fırsatlarıyla buluşturmak istediklerini aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"MAKÜ ile hayata geçireceğimiz bu modelin, üniversite-sektör işbirliğine örnek olacağına ve zamanla daha geniş bir ölçekte yaygınlaşacağına inanıyoruz."???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Oyder, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKÜ ve OYDER'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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