Malatya Büyükşehir Belediyesi Günpınar'daki kaymalar için jeolojik etüt başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende-Elbistan yolunda heyelan nedenlerini araştıracak jeolojik etüt başlattı. Günpınar yakınlarındaki kayma ve çökmeler nedeniyle kapatılan yolda ulaşım Karaoğuz Mahallesi üzerinden sağlanıyor; güzergahın açılıp açılmayacağı raporla belirlenecek.
Malatya'nın Darende ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolda heyelan ve zemin hareketliliğinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik etüt çalışması başlatıldı.
Günpınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen zemin kaymaları ve çökmeler nedeniyle yol araç trafiğine kapatılmış, Darende-Elbistan arasındaki ulaşım Karaoğuz Mahallesi üzerinden sağlanmaya başlamıştı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki zemin yapısı, heyelan hareketliliği ve yol güzergahının güvenliğine ilişkin teknik değerlendirmeler yapılacak.
Jeolojik incelemelerin ardından hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda mevcut güzergahın yeniden ulaşıma açılıp açılmayacağı değerlendirilecek.
Jeolojik etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla alternatif ulaşım projesinin nasıl ilerleyeceğinin netlik kazanması bekleniyor.
Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Hakan Demir ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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