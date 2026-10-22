Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na gitmek isteyenlere ücretsiz otobüs imkanı sağlanacak - Son Dakika
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Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na gitmek isteyenlere ücretsiz otobüs imkanı sağlanacak

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Eski belediye alanından 09.00'dan itibaren her saat başı kalkan otobüslerin yanı sıra Doğu istikameti için Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden de ulaşım sağlanacak.

Malatya'da yarın açılacak 12. Kitap Fuarı'na gidecek vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 12. Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Bu kapsamda, eski belediye alanından saat 09.00'dan itibaren her saat başı otobüs kaldırılacak.

Doğu istikametinden fuara gitmek isteyen vatandaşlar için de Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 12. Kitap Fuarı'na gitmek isteyenlere ücretsiz otobüs imkanı sağlanacak - Son Dakika
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