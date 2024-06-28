Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Malatya'da yapılan bir operasyonda, Kale ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, narkotik köpeği tarafından tepki verilen bir valizde 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından A.G isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan şüpheli, emniyetin yürüttüğü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

28.06.2024 12:05
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Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

Köpeğin tepki verdiği valizin içerinde 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, A.G'yi gözaltına alındı.

A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 13 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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