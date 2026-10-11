Malatya\'da 3 eve düzenlenen operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi

Malatya'da 3 eve düzenlenen operasyonda 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerindeki 3 evde arama yapıldı; 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Polis, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda; 44 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Orduzu, Şahnahan ve Cirikpınar mahallelerinde 3 evde arama yaptı. Aramalarda; 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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